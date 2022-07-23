أسرع طائرة في العالم

كشفت شركة الطيران "بوم سوبرسونيك" الأمريكية، في معرض فارنبورو الدولي للطيران، عن نماذج تجريبية لطائرتها المنتظرة "Overture".

وقالت إن طائرتها المرتقبة تتميز بتصميمها الجديد، الذي سيتغير بشكل جذري، وبتوفرها على أربعة محركات، إلى جانب عدد أقل من مقاعد الركاب، مقارنة مع الطائرات التقليدية.

وتزعم الشركة الأمريكية أنه سيكون بمقدور "Overture" الطيران من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن في وقت قياسي، وهو 3 ساعات ونصف فقط، ومن المعروف أن مدة أسرع رحلة طيران مباشرة بين المدينتين حاليا تبلغ نحو 8 ساعات.

وبالتحديد، تقول "بوم سوبرسونيك" إن الطائرة ستتمكن من التحليق بسرعة تتراوح بين 1 و1.7 ماخ.

ومن غير المعروف حتى الآن متى ستكون الطائرة جاهزة للتحليق، لكن الشركة تشير إلى أنها بدأت في "وضع الأساس".