احتراق منزل ومحرك سيارة في اللاذقية

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر إخماد تسعة حرائق يوم أمس دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكر جعفر أن أحد الحرائق أتى على 10 دونم من أشجار الليمون والزيتون في بابنّا بمنطقة الحفة، وحريق مشابه في رأس العين بمنطقة جبلة والخسائر تقدر بحوالي 2 دونم من أشجار الزيتون.

ولفت قائد الفوج إلى الاستجابة السريعة للتعامل مع مع حريق منزلي جراء اشتعال اسطوانة غاز سفاري صغيرة على شرفة منزل عند دوار الزراعة، إضافة لإبلاغنا عن حريق منزل على أوتوستراد الثورة تم إخماده من قبل الأهالي.

وأشار إلى تسجيل حريق محرك سيارة نوع "دايو" عند دوار الأزهري، وحرائق زراعية متفرقة في مشروع القلعة ومشروع الأوقاف ومنطقة البحوث البحرية، أتت على مساحات عشبية محدودة.

الوطن