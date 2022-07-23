5 دول جديدة ضمن قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

أدرجت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، 5 دول جديدة إلى قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.

وفقاً للإعلام الروسي، فإن روسيا أضافت كلاً من “اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا” إلى قائمة الدول غير الصديقة.

وأصدر المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي بياناً قال فيه: “لا تعد القائمة التي صادقت عليها الحكومة وثيقة نهائية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج، يمكن توسيعها”.

وذكر البيان عدد الموظفين الذي يمكن للبعثات الدبلوماسية للدول غير الصديقة توظيفهم في الأراضي الروسية.

فمثلاً، يمكن لليونان توظيف 34 شخصاً، والدنمارك – 20 شخصاً، وسلوفاكيا – 16 شخصاً.

وبالنسبة لسلوفينيا وكرواتيا فلن تتمكنان من توظيف أحد للعمل في بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية.