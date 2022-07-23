العثور على وثائق سرية للغاية في نفايات المستشار الألماني

كشفت وسائل إعلامية غربية عن معلومات مثيرة تتعلق بالنفايات الملقاة من المستشار الألماني، أولاف شولتز، وزوجته السياسية بريتا إرنست، حيث وجدت معلومات مهمة جدا في سلة المهملات الخاصة بهم.

وسخرت مصادر إعلامية من الحدث معتبرة أن الزوجين يتمتعان "بعلاقة مريحة مع الوثائق السرية"، حيث وجد جيرانهم في مدينة بوتسدام، وثائق هامة جدا في النفايات المنزلية من ضمنها "ورقة داخلية عن قمة مجموعة السبع".

وبحسب تلك المصادر، كان ينبغي على زوجة المستشار " ألا تتخلص من الورق في النفايات المنزلية، لأن وزارة الخارجية صنفتها على أنها (معلومات سرية - للاستخدام الرسمي فقط)، و تنطبق قواعد صارمة على التعامل مع مثل هذه الوثائق".