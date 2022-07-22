 شويغو يؤكد أن القوات الأمريكية تستخرج الهيدروكربونات من الأراضي السورية

سلّط وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثاته مع نظيره التركي خلوصي أكار، في إسطنبول، الضوء على ممارسات القوات الأمريكية في سوريا، وذلك خلال توقيعه على اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

ووفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية فإن شويغو لفت انتباه أكار إلى حقيقة أن الجيش الأمريكي موجود منذ فترة طويلة على الأراضي السورية كدولة ذات سيادة، ما يعد انتهاكاً للمعايير الدولية.

ونوّه أيضاً إلى أن الفصائل المسلحة يتم تدريبها في القواعد التي تنتشر فيها الولايات المتحدة مثل قاعدة التنف جنوبي سوريا.

وأشار شويغو في حديثه مع نظيره التركي، إلى عدم شرعية العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة السورية، موضحاً أن هذه القيود التي تفرضها واشنطن، تفاقم الوضع الإنساني الصعب في سوريا.

كما ندد وزير الدفاع الروسي باستيلاء الجيش الأمريكي على مناطق في سوريا، حيث قال: “لقد استولى الجيش الأمريكي دون مبالاة على مناطق في سوريا، حيث يتم استخراج الهيدروكربونات بشكل غير قانوني، وتتم بالفعل سرقة الثروات من دولة ذات سيادة”.

وتوصف الهيدروكربونات المُستخرجة من النفط بأنها مصدر أساسي للوقود، كما تستخدم في تصنيع مواد أولية لإنتاج الكيمياويات العضوية.

ويشير الخبراء إلى أن الهيدروكربونات لها أهمية اقتصادية كبيرة نظراً لكونها تمثل مكونات الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، إضافة إلى الوقود الحيوي واللدائن والشموع والمذيبات.