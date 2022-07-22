غوغل تتراجع عن اقتراح غريب عند ترجمة كلمة يخطط للغة العربية
اقترحت خدمة الترجمة في “غوغل” استخدام ” تفجير سيارة” عند إدخال كلمة “تخطط” باللغة العربية، ولكن الشركة سارعت لحذف الاقتراح الغريب بعد اعتراضات من العديد من المنظمات الإسلامية- الأمريكية في الولايات المتحدة.
وقال مغردون على تويتر بسخرية بالغة “من الواضح أن خدمة غوغل لم تتوقع أن المستخدمين الذين أدخلوا الكلمة كانوا يحاولون ترجمة عبارة ” التخطيط لزراعة الزهور” أو “التخطيط للذهاب إلى المنتزه” مثلا، وبدلاً من ذلك تم اقتراح ” التخطيط لتفجير سيارة”.
وقال نشطاء إن شركة “غوغل” حذفت الاقتراح بعد تساؤلات من مجلة “نيوزويك” ومنظمات إسلامية، من بينها مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير).
وأوضح متحدث باسم كير أن المسلمين كانوا عرضة للعنصرية القائمة على التنميط منذ عقود، مشيراً إلى أن المجلس استقبل أكثر 7720 شكوى في الولايات المتحدة بسبب العنصرية والتنمر
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