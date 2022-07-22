وفاة صاحب تمثال صلاح الدين بدمشق.. النحات السوري عبد الله السيد

‏نعت وزارة الثقافة السورية النحات عبد الله السيد الذي يعد واحدا من أبرز فناني سوريا التشكيليين، وصاحب التمثال الشهير لصلاح الدين الأيوبي في العاصمة دمشق.

وإضافة إلى الوزارة نعى السيد عدد من الفنانين وكل من الاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سوريا، وكلية الفنون الجميلة التي كان السيد أستاذا فيها.



والسيد بأنه “قامة من قامات الفن التشكيلي السوري” وأشارت في نبذة نشرتها عنه أنه من مواليد مدينة مصياف (ريف حماة)، عام 1941، وتخرج في قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 1971، وحصل على دبلوم الدراسات المعمقة بعلم الجمال عام 1977 في باريس وشهادة المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1980.



ودرس السيد مع دراسة الفنون الجميلة، في قسم الفلسفة والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة دمشق عام 1965، وعمل أستاذا في كلية الفنون الجميلة ورئيسا لقسم النحت فيها، وأستاذ علم الجمال والنقد في الدراسات العليا بالكلية.

والنحات السيد عضو في لجان التحكيم والإشراف على المهرجانات الفنية والنصب التذكارية وله العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات الفكرية والفنية عن الفن التشكيلي السوري وعلم الجمال وتاريخ الفن.

ونفذ السيد الكثير من النصب التذكارية والتماثيل في العديد من المدن السورية أشهرها نصب صلاح الدين الأيوبي في مدينة دمشق 1992 ونصب الشهداء بدرعا 1990 كما نفذ نصب سفينة نوح الدمشقي في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، حسب الوكالة.

وأشارت إلى أن “الراحل الكبير، حصد العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لمسابقة نصب الشاعر أبي تمام في مدينة جاسم بمحافظة درعا والجائزة الثانية لمسابقة صلاح الدين الأيوبي بدمشق والجائزة الكبرى لبينالي المحبة في اللاذقية عام 2001”.

“سانا”