10 وفيات بحوادث مختلفة وتوقيف سارقين ومجرمين ومروّجي مخدرات

- وفاة إمرأة وإصابة ستة عشر شخصاً جراء تدهور بولمان بالقرب من جسر معلولاتدهور بولمان قبل جسر معلولا بحوالي ثلاثة كيلو متر باتجاه دمشق ماأدى إلى وفاة إمرأة و وإصابة ستة عشر شخصا حسب المعلومات الأولية.



حضرت دوريات فرع مرور ريف دمشق وتم اسعاف المصابين إلى أحد المشافي.

- الرقة: غرق طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وشابين يبلغان من العمر 18 عاماً في قرية خنيز كشة شمال مدينة الرقة، وطفل آخر يبلغ من العمر 6 سنوات، وفي دير الزور، غرق شاب في بلدة البصيرة و شاب من أبناء بلدة هجين و شاب من أبناء بلدة الصالحية بريف البوكمال.

- وفاة مواطن في حادث تصادم دراجته النارية مع دراجة أخرى بمحيط قرية عجاجه جنوبي الحسكة.

- حماة: وفاة فتى بعمر ١٦ عاماً وإصابة ٧ مدنيين ٤ منهم في حالة خطرة جراء تدهور سيارة نقل زراعية كانت تقلهم على طريق مرج مطر جب الهات بريف سلمية.

- إصابة شخصين بحروق مع وقوع أضرار مادية بحريق نشب بمعمل لصناعة الخزانات البلاستيكيةبمنطقة مشيرفة الحمة شمالي مدينة الحسكة.

- القبض على مروج عملة أجنبية مزورة

في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية وبناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام شخص بتزوير وترويج الدولار الأمريكي.



ومن خلال المراقبة والمتابعة تمكنت إدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المشتبه به بكـ.مين محكم وضبطت بحوزته مبلغ وقدره 1400 دولار مزور، وتبين أنه يدعى (وائل . م ).

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية.

- القبض على شخصين امتهنا سـ.لب وسرقة الدراجات النـ.ارية

تمكنت شرطة ناحية الربيعة ومخفر جرجرة بحماة، من إلقاء القبض على مطلوبين هما المدعوان (عبدالكريم . ع) و(سليمان . ص).

وبالتحقيق معهما اعترف المقبوض عليه الأول بإقدامه على سـ.لب وسرقة عدة دراجات نـ.ارية من المواطنين على الطرقات الفرعية والزراعية المجاورة لمدينة حماة وناحية الربيعة، وذلك بالاشتراك مع أشخاص متوارين وبيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهم وبالتحقيق مع المقبوض عليه الثاني اعترف بإقدامه على بيع الدراجات المسروقة بعد قيامه بتبديل قطعها وتغيير مواصفاتها.



تم مصادرة ثلاثة دراجات نـ.ارية وجهاز خليوي، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

- يمتهن سرقة المنازل في اللاذقية عن طريق التسلل إليها وأصحابها نيام وقسم الشرطة يلقي القبض عليه ويسترد المسروقات

ادعت سيدة لقسم الشرطة الشرقي في اللاذقية بإقدام شخص مجهول على دخول منزلها في ضاحية تشرين بعد منتصف الليل وسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي مع ساعة يد.



ونتيجة المراقبة الدقيقة ليلاً ضمن الحي المذكور تمكن القسم من إلقاء القبض على الفاعل وتبين أنه يدعى (صالح . ح) وهو من خارج المحافظة ومقيم ضمن أحد مكاتب بيع وشراء السيارات في المدينة وبتحري مكان إقامته عثر على المصاغ الذهبي المسروق وساعة اليد وطلـ.قات مسـ.دس حـ.ربي، ومبلغ مالي وقدره ( 48.500 ) ل. س تم مصادرتهم، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على دخول منزل المدعية بالساعة الثالثة صباحاً وهم نيام عن طريق سحب مفاتيح المنزل الموضوعة على طاولة ضمن الصالون بواسطة عصا ومن ثم فتح الباب وسرقة ما ذكر دون شعورهم بوجوده.

كما اعترف أيضاً بارتكابه عدة سرقات من منازل بالطوابق الأرضية في حي بوقة وضاحية تشرين بنفس الطريقة أثناء نوم أصحابها عبر التسلل من الشرفات والنوافذ المفتوحة والهروب فوراً عند شعور أحد بذلك وأثناء محاولته سرقة أحد المنازل شعرت سيدة بوجوده فأقدم على إشهار سكـ.ين كباس عليها وهـ.ددها إن قامت بالصراخ وضـ.ربها قبل هروبه.

تم استرداد كامل المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.