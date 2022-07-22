على ذمة عالم مخدرات ..القهوة لها تأثير على الحالة العاطفية !!

أعلن الدكتور أليكسي كازانتسيف، عالم المخدرات الروسي، أن الإفراط بتناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الحالة العاطفية للشخص.

ويشير كازانتسيف، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن على محبي القهوة، أن يأخذوا بالاعتبار، أن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى زيادة القلق والتهيج وحتى العدوانية.

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ويقول، " تحفز القهوة نشاط الجهاز العصبي المركزي، وهذا يمكن أن يسبب سوء النوم. وعلى خلفية الأرق وتناول أكثر من 2-3 فناجين من القهوة، قد يسبب التهيج وحتى العدوانية".

ويضيف موضحا، "هنا يجب أن نفهم أن الكافيين في حد ذاته لا يمكن أن يؤدي إلى العدوانية، بل يجب أن تكون هناك مواقف سلبية حياتية مصاحبة، مثل سوء التفاهم في العمل والبيت أو قلة النوم".

ويشير، إلى أن تعاطي القهوة قد يكون سببا مباشرا للقلق المتزايد.

ويقول، "إن جرعة زائدة من الكافيين، يمكن أن تؤدي إلى القلق. وهذا ما يعترف به الكثيرون".

ولتقليل الآثار الجانبية للقهوة، يقول، "قبل كل شيء أنصح بتقليل كمية القهوة التي يتناولها الشخص يوميا. أي يجب الامتناع عن شرب أكثر من ثلاثة فناجين في اليوم. كما يفضل شرب القهوة في النصف الأول من النهار، لكي لا تسبب سوء النوم والأرق. وإذا كان الشخص قوي الإرادة، فيمكنه الامتناع عن شرب القهوة نهائيا".

