90% من الحجوزات لجوازات السفر وهمية.!

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء خالد حديد أن 90% من الحجوزات التي كانت مسجلة على المنصة داخل القطر تبيّن أنها وهمية، وذلك بعد إعطاء مهلة لأسبوعين لمن حجز على المنصة سابقاً لتثبيت دوره قبل إطلاق بوابة الخدمة الإلكترونية، حيث تم تثبيت 12 ألف دور داخل القطر حتى الآن، بينما كانت الحجوزات خارج القطر حقيقية بمعظمها.



وأوضح حديد خلال حديثه في فعالية “تجمع المغتربين”، أن المنصة السابقة تم إيقافها منذ عشرين يوماً، حيث يتم العمل حالياً لتقديم الخدمة عن طريق بوابة الخدمة الإلكترونية التي سيكون انطلاق العمل بها اعتباراً من تاريخ 23/7، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمصرف التجاري.



وبيّن حديد أنه ومع إطلاق البوابة الإلكترونية سيصبح تقديم الأوراق إلكترونياً بالكامل بحيث لا يراجع المواطن فرع الهجرة والجوازات إلا لاستلام جواز السفر، علماً أنه يتم العمل لتطبيق هذه الميزة للمقيمين خارج القطر أيضاً.



البعث