طرطوس.. العثور على جثة رجل متوفي غرقاً في سد الباسل

عُثر اليوم على جـثة رجل طافية في سد الباسل بمنطقة صافيتا، بمحافظة طرطوس، مع عدم وجود أية آثار جرمية على جسده.

وأفاد مراسلنا في طرطوس أن الرجل المتوفي مجهول الهوية حتى الآن، حيث لم يعثر معه على أية أوراق تدل عليه.

وذكرت مصادر مطلعة لجريدتنا أن الرجل المتوفي يعاني بعض الإعاقة في أحد رجليه، ويتم التحقيق مع أصحاب المنشآت على ضفتي السد لمعرفة إن كان من العمال لديهم.

وأكدت المصادر عدم وجود أية آثار جـ.ـرميه على جسد الرجل، وقد عثر عليه بين الطين على أحد جانبي جسم السد.

كما قالت مصادر في الطب الشرعي لجريدتنا إنه تم أخذ عينات dna للتعرف على الجـثة.