سارق يمتهن سرقة المنازل عن طريق إحداث فتحة في الجدار

بعد ورود شكاوى إلى شرطة منطقة طرطوس حول حدوث بعض السرقات عن طريق كسر وهـ.دم جدران المنازل، ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات من قبل مركز الأمن الجنائي عثر على صور لأثاث منزل مسروق معروضة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتم معرفة صاحب المنشور وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بشراء المسروقات من شخص يدعى (سليمان) دون علمه أنها مسروقة فتم إلقاء القبض على الأخير وتبين بأنه يدعى (سليمان . خ)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة ثلاثة وعشرين منزلاً ضمن مدينة طرطوس وضواحيها وذلك بعد مراقبة المنازل لعدة أيام والتأكد من خلوها من ساكنيها واختيار المنازل التي بجانبها منازل قيد الإنشاء حيث كان يقوم بإحداث فجوات في جدران المنازل ويقوم بسرقة محتوياتها والسرقات هي ( أطقم كنبايات وأسطوانات غاز وأفران وشاشات وغسالات وأواني منزلية) .

تم استرداد القسم الأكبر من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً ،وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية