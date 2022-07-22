تذاكر سينما مجاناً لأصحاب الشعر الأحمر

أعلنت دار للسينما في بريطانيا عن استقبال أصحاب الشعر الأحمر مجاناً في الأيام الأكثر حرارةً، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في جميع أنحاء بريطانيا هذا الأسبوع.

وقال منشور على “أنستغرام” لسلسلة “Showcase Cinemas”: “تذاكر مجانية لأصحاب الشعر الأحمر في الأيام الأكثر حرارة”.

وبدأ العرض لأصحاب الشعر الأحمر فقط يوم الإثنين على أن ينتهي الثلاثاء، ومن المتوقّع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أي 104 درجات فهرنهايت، بحسب صيحفة “واشنطن بوست”.

وذكرت الصحيفة أن الأشخاص ذوي البشرة الشاحبة والنمش والشعر الأحمر هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد بسبب جيناتهم، على الرغم من أن ارتفاع الحرارة بهذه الدرجة تشكل خطراً على أي شخص.