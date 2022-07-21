الليمون بـ 12 ألف ليرة والموز بـ 15 ألف.. أسعار الخضار والفواكه واللحوم تتجاوز الخطوط الحمراء!

تشهد أسعار الخضار والفواكه ارتفاع بأسعارها بالتوازي مع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبيض في أسواق العاصمة دمشق وريفها.

وفي جولة بأحد أسواق دمشق، كانت الأسعار كالتالي: البندورة والخيار 1200 ليرة، البطاطا 1500 ليرة، الكوسا 1000 ليرة، البامياء البلدية 6000 ليرة، ورق العنب واللوبياء والملوخية بـ 4000 ليرة، الفليفلة والجزر والذرة بـ2000 ليرة، باذنجان بلدي 1300 ليرة، فاصولياء مالطية 4500 ليرة، فاصولياء فرنسية 3000 ليرة، بصل 1600 ليرة، بطيخ أحمر 700 ليرة، دراق بين 5 – 6 آلاف، مشمش 5000، تفاح 3500، شمام 1000 ليرة للكيلو، ليمون 12 ألف ليرة، موز صومالي 15 ألف ليرة.

وأوضح أحد الباعة في السوق أن ارتفاع ثمن الليمون يعود لانتهاء موسمه، بينما المتواجد الآن في السوق هو مخزّن بالبرادات ولا يتواجد بكميات كبيرة تغطي حاجات المواطن.

في حين سبق وأوضح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز : “أن موسم الليمون انتهى من الساحل السوري ويجري الآن استيراده من لبنان، ولكن حالياً لا يوجد استيراد وهذا السبب وراء ارتفاع ثمنه وفقدانه من بعض الأسواق” مبيناً أنه في الشهر السابع يبدأ موسم الليمون الأخضر والحصرم وهذا ما يمكنه أن يوفي بغرض المواطن”، مشيراً إلى أن الليمون الموجود يدعى “شهرياً” ولا يتواجد بكميات كبيرة يمكنها أن تسد حاجة السوق، فالشجرة تحمل القليل منه فقط وليس متواجداً بجميع الأماكن.

بالتزامن مع ذلك، عاودت أسعار الفروج والبيض ارتفاعها متجاوزة السعر الرسمي المحدد بالنشرة التموينية، فوصل سعر كيلو غرام الفروج الحي إلى 7500 ليرة بينما سعره محدد بالنشرة بـ7000 ل.س، وسعر كيلو الشرحات بدون عظم كان 18000 ليرة بينما سعرها بالنشرة 16 ألف، في حين وصل سعر كيلو الدبوس إلى 9000 ليرة مرتفعا 500 ليرة عن سعر النشرة، وسعر كيلو الجوانح 8500 ليرة، وكيلو السودة 14000ليرة، في حين يباع صحن البيض مابين 13000-13500 ليرة وسعر البيضة بالمفرق وصل إلى 500 ليرة.

أما في محال البروستد والشاورما فوصل سعر الفروج البروستد الى 30 ألف ليرة ووصل سعر كيلو غرام الشاورما الى 40 ألف ليرة ببعض المحلات علماً انها مسعرة في النشرة التموينية بـ33 ألف ليرة.

اثر برس