حالة الطقس 21/7/2022

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي والمترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية معتدلاً في الليل مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.

الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كيلومتراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.