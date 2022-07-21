إسقاط مسيرتين استهدفتا قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا

أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، الأربعاء، عن إسقاط طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية، شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث العسكري، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة".

وأكد في الوقت ذاته أن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

وتعتبر قاعدة حميميم أكبر القواعد العسكرية الروسية في سوريا منذ نهاية عام 2015.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية خلال الأعوام الماضية مراراً عن تصديها لطائرات مسيرة استهدفت القاعدة، واتهمت الفصائل في إدلب، بأنها هي التي تقف وراء استهداف القاعدة.

يذكر أن قاعدة حميميم الروسية التي تقع جنوب شرق محافظة اللاذقية السورية، سبق أن تعرّضت لمحاولات هجوم بالمسيّرات من قبل المجموعات المسلحة في سوريا، جلّهم من الموجودين في محافظة إدلب المجاورة.