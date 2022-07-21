بايدن: أنا مصاب بمرض السرطان.. والبيت الأبيض ينفي !

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، أنه مصاب بالسرطان، موضحاً أن إصابته ترجع إلى انبعاثات مصافي النفط في منزل طفولته في ولاية ديلاوير.

وقال بايدن، خلال كلمة بمناسبة التغير المناخي "كبرت وأنا معي السرطان"، موجّهاً أصابع الاتهام إلى انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزل طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير، بحسب ما جاء في الفيديو المتداول.

وتابع بايدن "لهذا أنا والكثير من الأشخاص، كبرنا ومعنا السرطان، لهذا كانت ديلاوير لفترة طويلة بها أعلى معدلات السرطان في الأمة".

غير أن البيت الأبيض سارع بالنفي، ليؤكد أن بايدن كان يعاني سابقاً من سرطان الجلد، وأنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الأمر اختلط على الجميع لأن بايدن استخدم صيغة المضارع "الحاضر" في وصف إصابته بالسرطان.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي يبلغ 79 عاماً، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.

وبسبب الهفوات الكثيرة التي وقع بها، مثّل سن بايدن مصدر قلق عميق بشأن قدرته السياسية على الاستمرار في حكم الولايات المتحدة.

وأصبح اسم بايدن مرتبط بـ "زلات اللسان"، حيث تكررت على لسانه ملاحظات غير متوقعة، تراجع عنها لاحقاً موظفوه في البيت الأبيض، لذلك يعتبر بايدن أقل الرؤساء الأمريكيين ظهوراً في مقابلات.