العراق يكشف تفاصيل جديدة للقصف التركي الدامي في دهوك

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس عن تفاصيل جديدة، تخص القصف التركي الدامي الذي استهدف محافظة دهوك الأربعاء، والذي ذهب ضحيته 8 مدنيين.

وقال فؤاد حسين في حديث لوسائل إعلام عراقية: "ذهبنا مع القادة العسكريين الى مكان القصف ومسؤولين من الأقليم وأعضاء من البرلمان العراقي كانت فاجعة".

وأضاف أنه "خلال القصف كان بين 500-600 سائح اكثرهم من بغداد وجنوب العراق استشهد 9 اشخاص وجرح 31 آخرين".

ولفت حسين الى أنه "اذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال يجب ان لا يتم تصدير المشكلة الى داخل العراق"، كاشفاً أن "خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا أن هذه الضربة من الجانب التركي".

يشار الى أن وسائل الاعلام العراقية أفادت ان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، وذكرت أن الحصيلة الأولى لهذا القصف تشير الى وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وقرر العراق، يوم الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا، حيث وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.