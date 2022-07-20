روسيا وإيران تعارضان أي اعتداء عسكري على الشمال السوري

خلال اللقاء الذي حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد الرئيس الروسي أن بلاده وإيران تحاربان بشكل مشترك الإرهاب في سورية لافتا إلى تطابق مواقف البلدين من الملف السوري بما في ذلك معارضة أي اعتداء عسكري على شمال سورية مشددا على وجوب عودة سيطرة الجيش العربي السوري على الجزيرة السورية.

وعرض الرئيس الروسي خلال اللقاء جذور الخلافات بين روسيا وأوكرانيا وخاصة الأعمال الاستفزازية الغربية والأمريكية في السنوات الأخيرة بما في ذلك الانقلاب في أوكرانيا وكذلك سياسة التوسع لحلف الناتو مشيرا إلى أن الدول الأوروبية قالت إنها ضد عضوية أوكرانيا في الناتو لكنها وافقت على ذلك بضغط أمريكي ما يدل على عدم سيادتها واستقلالها مشيرا إلى أنه لا أحد يؤيد الحرب وخسارة الناس العاديين أرواحهم لكن سلوك الغرب لم يترك أمام موسكو خياراً سوى الرد.

وأشار بوتين إلى أن اغتيال اللواء قاسم سليماني يشكل مثالا آخر على شرور الأمريكيين لافتا إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا أضرت بالغرب وكانت النتيجة مشاكل مثل ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات الغذائية.

المصدر : جريدة البعث