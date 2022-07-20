روسيا وإيران تعارضان أي اعتداء عسكري على الشمال السوري

20-07-2022

روسيا وإيران تعارضان أي اعتداء عسكري على الشمال السوري

 

خلال اللقاء الذي حضره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد الرئيس الروسي أن بلاده وإيران تحاربان بشكل مشترك الإرهاب في سورية لافتا إلى تطابق مواقف البلدين من الملف السوري بما في ذلك معارضة أي اعتداء عسكري على شمال سورية مشددا على وجوب عودة سيطرة الجيش العربي السوري على الجزيرة السورية.

وعرض الرئيس الروسي خلال اللقاء جذور الخلافات بين روسيا وأوكرانيا وخاصة الأعمال الاستفزازية الغربية والأمريكية في السنوات الأخيرة بما في ذلك الانقلاب في أوكرانيا وكذلك سياسة التوسع لحلف الناتو مشيرا إلى أن الدول الأوروبية قالت إنها ضد عضوية أوكرانيا في الناتو لكنها وافقت على ذلك بضغط أمريكي ما يدل على عدم سيادتها واستقلالها مشيرا إلى أنه لا أحد يؤيد الحرب وخسارة الناس العاديين أرواحهم لكن سلوك الغرب لم يترك أمام موسكو خياراً سوى الرد.

وأشار بوتين إلى أن اغتيال اللواء قاسم سليماني يشكل مثالا آخر على شرور الأمريكيين لافتا إلى أن العقوبات الغربية ضد روسيا أضرت بالغرب وكانت النتيجة مشاكل مثل ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات الغذائية.

 

المصدر : جريدة البعث

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...