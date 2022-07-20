ميزات جديدة قريباً على تيلغرام

أعلن القائمون على منصة “تيلغرام” عن نيتهم إدخال ميزات جديدة قد تعجب الكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وسيحصل المشتركون بخدمات “Telegram Premium” المدفوعة على ميزة جديدة ستمكنهم من حظر تلقي الرسائل الصوتية، ويمكن من خلالها حظر جميع الرسائل الصوتية القادمة من سجل أرقام “تليغرام” او اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها.

وتبعاً لقناة ” كود دوروف” على “تيلغرام” فإن الميزة الجديدة بدأ اختبارها عند بعض مستخدمي التطبيق عبر أجهزة “أندرويد”، ويمكن الوصول إليها عبر إعدادات الخصوصية في التطبيق.

وتوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين أيضا إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية “التحميل غير المحدود للبيانات”، فضلا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.

روسيا اليوم