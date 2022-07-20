وفد روسي يصل إلى القامشلي لإنجاز تفاهمات مع “قسد”

وصل وفد عسكري روسي الثلاثاء 19/7/2022برئاسة قائد القوات الروسية في سوريا إلى مطار القامشلي في محافظة الحسكة.

وسيلتقي الوفد قيادة “قسد”، لإتمام وساطة روسية تهدف إلى إنجاز تفاهمات بينها وبين الجيش السوري.

وكانت مصادر خاصة أكدت في 4 تموز/يوليو، أنّ الجيش الروسي زاد في عدد قواته في سوريا إلى نحو الثلث، منذ إعلان تركيا تهديداتها بإطلاق عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري.

وأشارت المصادر إلى أنّ “طائرتي شحن روسيتين وصلتا في وقت سابق إلى مطار القامشلي، تحملان على متنيهما نحو 300 جندي من وحدة المظليين الروس، ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها روسيا في المنطقة”.

وذكرت المصادر أنّ “قاعدة القامشلي باتت ثاني أهم قاعدة روسية، بعد قاعدة حميميم، من حيث التسليح وعدد العناصر، الأمر الذي يعطي مؤشراً عن احتمال أن تشهد المنطقة تطورات جديدة”.

عقب ذلك، أكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، التي تُعَدّ المكون العسكري الرئيس في “قسد”، نوري محمود، وجودَ تطور إيجابي في العلاقة بالحكومة السورية لجهة تطوير الدفاعات في وجه العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأشار محمود إلى أهمية الدور الروسي بالمحافظة في الاستقرار في المنطقة، قائلاً: “نحن على تواصل دائم مع القوات الروسية والتحالف الدولي، ولدينا تنسيق معهما، وموسكو لها ثقل ودور مهمان في سوريا”، آملاً أن “تؤدي دوراً فعّالاً في المحافظة على الاستقرار النسبي حالياً”.

المصدر: الميادين نت



