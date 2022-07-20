أمن الدولة اللبناني يداهم منزل حاكم مصرف لبنان

20-07-2022

أمن الدولة اللبناني يداهم منزل حاكم مصرف لبنان

وصلت قوة من أمن الدولة اللبناني إلى مصرف لبنان في الحمرا للبحث عن حاكم المصرف رياض سلامة، بعد أن داهمت منزله في الرابية.

وقالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية ​غادة عون​ بعد خروجها من مصرف لبنان: “”تم إبلاغنا بأن حاكم مصرف لبنان غير موجود في مبنى المصرف..أتتنا إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، لإخلاء البنك المركزي”.


وذكرت معلومات قناة “mtv” اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان داخل مكتبه في المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه.

كما صدر عن نقابة موظفي مصرف لبنان، بيانا أعلنوا فيه الإضراب، حيث قال البيان: “تعلن نقابة مصرف لبنان الإضراب وتقفل المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون”.

المصدر: “النشرة” + “لبنان 24”

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...