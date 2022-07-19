الجيش  يعزز مواقعه في ريفي حلب والرقة بالدبابات 

19-07-2022

الجيش  يعزز مواقعه في ريفي حلب والرقة بالدبابات 

انتشرت وحدات من الجيش السوري  في مناطق عدة بريفي حلب والرقة الشماليين القريبين من الشريط الحدودي.

و قامت“وحدات من الجيش العربي السوري بتعزيز مواقعها في مدينتي عين عيسى وعين العرب بريفي الرقة وحلب”، لافتة إلى أن “هذا الإجراء يأتي في سياق الخطوات التي تقوم بها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الجغرافيا السورية”.


و تأتي تعزيزات الجيش السوري “في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على المناطق والقرى والبلدات الآمنة واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية بقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المواطنين ونزوح مئات الأسر إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

 

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