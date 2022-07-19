إنتاج تل سلحب من السكر لا يكفي

كشف وزير الصناعة زياد صباغ، أن هناك دراسة لرفع أسعار الشوندر السكري خلال الموسم القادم، باعتباره محصول استراتيجي ينتج مادة السكر، إضافةً إلى منتجات أخرى لها أهميتها.

وأشار صباغ إلى أن العملية الإنتاجية في معمل تل سلحب بريف حماة بدأت وخلال أيام سوف تكون الكميات المصنعة من السكر جاهزة للاستلام، ليتم تسليمها إلى السورية للتجارة وتوزيعها في المؤسسات للمواطنين.

وبخصوص تأمين المادة وبيعها بسعر منخفض، أكد أن الموضوع قيد البحث، لاسيما أن كل منتجات الشركات والمؤسسات الغذائية يتم استجرارها من السورية للتجارة.

من جهته، توقع مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي، أن تكون الكميات المنتجة في معمل تل سلحب من محصول الشوندر السكري بحدود 9200 طن من مادة السكر، مبيّناً أن هذه الكمية لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من حاجة البلاد من السكر التي هي 550 ألف طن.

وأضاف العلي أن الحكومة قدمت سعر مجز للفلاح بلغ 260 ألف ليرة للطن الواحد، وهذا السعر يعتبر جيداً بالنسبة للفلاح وهو من أعلى الأسعار مقارنة مع الدول المجاورة، على حد قوله.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية اليومية لمعمل تل سلحب هي نحو 3500 طن شوندر سكري، مشيراً إلى أن توجهات الوزارة حالياً هي العمل بسعر التكلفة، مؤكداً أنهم مستمرون بالعمل ولو بخسارة لعام أو عامين.