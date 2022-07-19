قمة ثلاثية في إيران

تعقد اليوم الثلاثاء قمة روسية إيرانية تركية في طهران لبحث ملفات عدة، على رأسها الحرب الأوكرانية والعملية العسكرية التي تنوي أنقرة شنها في شمال سوريا.

واستبقت طهران القمة بتأكيدها أن القادة المشاركين فيها سيبحثون كيفية التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة ومسألة الأمن الغذائي.

وسيحضر كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الاجتماعات القادمة بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا ستعطي دفعة لدعم العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي، وتركز على أمن المنطقة، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الكرملين أنه يأمل أن يتم التوقيع على اتفاقيات مع الجانب الإيراني تشمل التعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين.

أما أنقرة فكشفت أن إسطنبول ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث التفاصيل التقنية لكيفية نقل الحبوب من أوكرانيا.

ويأتي اللقاء الثلاثي بعد أيام من جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، حيث زار الكيان الإسرائيلي وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى السعودية التي التقى فيها زعماء دول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق.