بعد فشل جولة بايدن.. أسعار النفط تقفز

تابعت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول عند التسوية إلى 103.76 دولار للبرميل بعد زيادة 2.1% يوم الجمعة، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب لتصل إلى 100.21 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات اليوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع الأولية التي تشمل الذهب والنفط، وضعف الدولار يقلل تكلفة السلع المقومة به على حاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.

وكما هو متوقع، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في الحصول على أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لزيادة المعروض من النفط.

ويريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة وخفض التضخم.

