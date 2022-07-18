حتى تاريخه.. أكثر من 450 حريقاً في طرطوس

أكد العقيد “سمير شما” قائد فوج إطفاء طرطوس لجريدتنا أن عدد الحرائق في المحافظة والوحدات الإدارية ماعدا حرائق مديرية الزراعة بلغ لليوم 468 حريقاً.

“شما” أكد أن الحرائق توزعت بين 88 منزلاً و15 سيارة و25 حقل أشجار زيتون.

وأشار إلى ضرورة الإسراع بشق الطرق الزراعية وتنظيفها خاصة في المواقع الحراجية ومناطق وريف طرطوس.

وهذا بحسب “شما” يشكل أحد أهم الصعوبات التي تواجه رجال الإطفاء عند إخماد النيران في حراج مناطق طرطوس، حيث وعورة الطبيعة الجبلية، منوهاً إلى جاهزية الفوح للتدخل في إخماد الحريق أينما وجد.