ديون شركات الطاقة الأوروبية ترتفع.. كم بلغت ؟!

ارتفعت ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية منذ بدء انتشار كوفيد، بأكثر من 50%، لتتجاوز 1.7 تريليون يورو (1.71 تريليون دولار)، مقارنة مع مستويات قبل الوباء.

وجمعت شركات الطاقة في المنطقة 45 مليار يورو من السندات و 72 مليار يورو من القروض خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتحتاج شركة Uniper SE الألمانية إلى نحو 9 مليارات يورو (9.07 مليار دولار) من الأموال، بينما تسعى شركة الطاقة التشيكية CEZ CP للحصول على نحو 3 مليارات يورو (3.02 مليار دولار) للتغلب على أزمة الطاقة، وفقاً لبلومبيرغ.

وقد أجبرت شركة Uniper SE على دفع ثمن الوقود في السوق الفورية إثر حظر النفط الروسي، فيما يشار إلى أن ألمانيا – أكبر اقتصادات أوروبا، تستورد 55% من احتياجاتها السنوية من الغاز الطبيعي بإجمالي 100 مليار متر مكعب من روسيا.

يذكر أن تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، تراجعت في حزيران وسط مخاوف من تعليقها بشكل كامل في حال تعرّض أعمال صيانة الخط لمزيد من التأخير.

وكانت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تراجعت 14% في النصف الأول من هذا العام، وسط استمرار نقص الإمدادات الذي تسبب في ضربة لنشاط الشركات المصنعة.

وسبق أن قطعت غازبروم الروسية إمدادات الغاز عن شركتي أورستد في الدانمارك وشل إينرجي في ألمانيا.

كما قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا وبلغاريا وبولندا وهولندا، بعد أن رفضت هذه الدول قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أمر بدفع مقابل واردات الغاز بالروبل الروسي.