سندوتش تكلف صاحبتها غرامة قدرها 1800 دولار!

كلّف “سندوتش صاب واي” امرأة أسترالية 1800 دولار أميركي بعد خطأ غير مقصود ارتكبته أثناء السفر، وفقاً لتقرير نشرته مجلة “نيوزويك”.

واشترت السيدة الـ”سندوتش” من مطار “سنغافورة” قبل سفرها إلى أستراليا وتناولت نصفه قبل الصعود إلى الطائرة، فيما احتفظت بالنصف الآخر داخل حقيبتها التي تحتوي على قطع من “الدجاج والخس”، وعند وصولها إلى أستراليا تلقّت نموذج إعلان بغرامة قدرها 2664 دولاراً أسترالياً أي ما يعادل حوالي 1800 دولار أميركيّ، لاصطحابها عناصر تشكّل مخاطر بيولوجية لم يتم الإفصاح عنها إلى سلطات المطار.

ويجوز للحكومة الأسترالية أيضاً إلغاء تأشيرة المسافر ورفض دخوله إلى البلاد في مثل هذه الحالات، حيث حُكم على مسافر بالسجن 11 شهراً وغرامة قدرها 2000 دولار أوسترالي بما يعادل 1370 دولاراً أميركيّاً، بتهمة تهريب أكثر من 2000 غرسة ثوم إلى أوستراليا في عام 2019.



مجلة نيوزويك

