أوكرانيا تبيع احتياطيات الذهب

باع البنك المركزي الأوكراني ذهباً بقيمة 12.4 مليار دولار من احتياطياته منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط، بحسب نائب رئيس البنك، كاترينا روزكوفا.

ويبيع البنك المركزي الذهب حتى يتمكن المستوردون الأوكرانيون من شراء السلع الضرورية للبلد لا لدعم عملة أوكرانيا الهريفنيا، وفقاً لما نقل عنها التليفزيون الأوكراني.

يذكر أن إيرادات أوكرانيا المعتادة من العملة الأجنبية تضررت بشدة بعد هبوط الصادرات نتيجة إغلاق موانئها بعد سيطرة القوات الروسية عليها، فقد هبطت صادرات أوكرانيا من الحبوب، وهي من بين أهم صادراتها، نحو 40% في النصف الأول من حزيران مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 إلى 613 ألف طن.



وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقارب ثلث إمدادات القمح العالمية، وأوكرانيا مُصدر رئيسي كذلك للذرة وزيت دوار الشمس.

ومن المقرر أن توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقًا هذا الأسبوع لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وفق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أنه لا يزال هناك “طريق طويل يتعين قطعه” قبل إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.