بوتين وأردوغان يبحثان في طهران صادرات الحبوب الأوكرانية

قال أحد مساعدي الكرملين للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان تصدير الحبوب الأوكرانية في اجتماعهما في طهران غدا الثلاثاء، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

ومن المرتقب أن توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا في وقت لاحق من الأسبوع، يهدف لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، الذي توقف تماما بسبب قرار روسيا في فبراير/ شباط الماضي، إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وسينضم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بوتين وأردوغان غدا لمناقشة الأزمة في سوريا، حيث تشارك دولهم بعمليات عسكرية.



وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، اليوم الإثنين: ”ستتم مناقشة قضية شحن الحبوب الأوكرانية مع أردوغان.. مستعدون لمواصلة العمل على هذا المسار“.

وأغلقت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، التي كانت حتى الآن المسار الرئيس لصادراتها الزراعية، منذ أن بدأت روسيا ما تسميها ”عملية عسكرية خاصة“ في البلاد.

وتعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسين للقمح للأسواق العالمية. كما تعتبر روسيا مُصدرا كبيرا للأسمدة، بينما تمثل أوكرانيا منتجا ومصدرا مهما لزيت الذرة وزيت دوار الشمس.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الإثنين، أن القمة الثلاثية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في العاصمة طهران بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، ستركز على تخفيف حدة التوتر في سوريا.

وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية بشأن هذه القمة، إن ”الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عملية عسكرية حتى عمق 30 كيلو مترا داخل الحدود السورية، ونحاول حل هذه الأزمة بالوسائل السياسية“.

وأضاف عبد اللهيان، أن ”موضوع تخفيف حدة التوتر في مناطق الصراع، وعودة اللاجئين السوريين، ومسألة تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، ستكون على جدول أعمال هذا الاجتماع الثلاثي“.

وأوضح الوزير الإيراني، أن ”الاجتماع يعقد في وضع يمكننا من خلاله تحديد الهدف المهم من صيغة أستانا، والذي كان للحد من التوتر في مناطق الصراع في سوريا“.

وكشف عبداللهيان: ”خلال رحلتي الأخيرة إلى أنقرة ودمشق في مطلع يوليو/ تموز الجاري، كنت حاملًا لرسالة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأننا نستطيع إدارة الأزمة الأمنية بين تركيا وسوريا“، مبيناً: ”حاولنا حل هذه الأزمة والمخاوف الأمنية لتركيا من المسار السياسي“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية، إن ”وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى طهران يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع رؤساء إيران وتركيا وروسيا“.

