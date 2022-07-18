18-07-2022
أنباء عن أسر أمريكي ثالث يقاتل في أوكرانيا
قال شقيق جندي أمريكي سابق في القوات الجوية إن موالين لروسيا، على حد تعبيره"، احتجزوه جنوب أوكرانيا.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن سيلي موريكيزي إن "قوات مدعومة من موسكو" اعتقلت شقيقه سويدي موريكيزي "35 عاما" في مدينة خيرسون.
وإذا تأكدت الأنباء، سيكون موريكيزي ثالث أمريكي على الأقل يتم احتجازه في أوكرانيا منذ بدء الحرب.
وبحسب سيلي فإن شقيقه اتصل به الأسبوع الماضي ليبلغه أنه محتجز في جمهورية دونيتسك الشعبية، مع أمريكيين اثنين سبق الإعلان توقيفهما هما ألكسندر درويك، وآندي هوين.
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