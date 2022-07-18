خادمتان تسرقان منزل مخدوميها في دمشق

ادعى إلى قسم شرطة المزة الغربي أحد المواطنين بإقدام مجهولين على سرقة مصاغ ذهبي من منزله في حي المزة فيلات غربية.

تم إرسال دورية إلى المنزل وبالكشف عليه تم الاشتباه بامرأة تعمل خادمة لدى صاحب المنزل وتدعى (فاطمة . ف) ،حيث تم استدراجها وإلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ الذهبي من منزل المدعي كما عثر بحقيبتها على مبلغ مالي وقدره خمسة ملايين ومئتي ألف ليرة سورية واعترفت بوجود أربعة ملايين ليرة سورية بمنزلها الكائن في جديدة عرطوز والمبالغ المالية هي ثمن المصاغ الذهبي التي سرقته.

تم استرداد المصاغ الذهبي الذي باعته وتسليمه لصاحبه وتنظيم الضبط اللازم وإحالتها إلى القضاء المختص أصولاً.

وفي نفس السياق ادعت إلى قسم شرطة المزة الغربي إحدى المواطنات بإقدام مجهولين على سرقة مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ليرة سورية من منزلها الكائن في المزة جبل ،وبالبحث والتحري تم الاشتباه بالخادمة التي تعمل لديها وتدعى (آيات - ا) حيث تم استدراجها وإلقاء القبض عليها برفقة والدتها وتدعى (عنده) ،تم إحضارهما إلى مركز القسم وبالتحقيق مع المدعوة (آيات) اعترفت بسرقة المبلغ المالي وصرف جزء من المبلغ المسروق على حاجاتها الشخصية وذلك بعلم والدتها كما عثر بحوزتها على مبلغ مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية.

تم تسليم المبلغ المالي الذي ضبط بحوزتها لصاحبته وتنظيم الضبط اللازم وإحالتهما إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية