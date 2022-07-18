الحرائق تجتاح غابات أوروبا 

18-07-2022

الحرائق تجتاح غابات أوروبا 

كافح رجال الإطفاء أمس الأحد لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت وخرجت عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا موجة حرارة شديدة وغير معتادة.

واضطرت السلطات إلى إجلاء 14 ألف شخص في مدينة بوردو الفرنسية، بسبب حريقين هائلين التهما غابات الصنوبر على مدار 6 أيام، وشملت العمليات العديد ممن كانوا يقضون عطلتهم في المعسكرات الصيفية، بحسب "أسوشيتيد برس".

في إسبانيا، يحاول رجال الإطفاء بدعم من كتائب الطوارئ التابعة للقوات المسلحة القضاء على أكثر من 30 حريقا تلتهم الغابات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وحتى الآن، لم تحدث وفيات مرتبطة بالحرائق في فرنسا أو إسبانيا، ولكن في البرتغال، لقي طيار لطائرة إطفاء مصرعه عندما تحطمت طائرته يوم الجمعة.

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