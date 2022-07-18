خاصية جديدة وغريبة في تويتر

18-07-2022

خاصية جديدة وغريبة في تويتر

تفاجأ مستخدمي تطبيق تويتر في بعض دول العالم، بتحديث جديد، وهو إضافة صوت "زقزقة" العصافير، عند تحديث الصفحة.

وأبلغ عدد من المستخدمين للموقع العالمي، أن صوت زقزقة عصفور، يخرج عند تحديث الصفحة على الهاتف.

ومن المحتمل أنه تم اختيار صوت الطير للخاصية الجديدة، لأن الطائر الأزرق هو شعار الموقع، كما أن المنشورات تسمى تغريدات.

ووفقا لموقع "ذا فيرج"، فأن هذا الصوت متوفر لتطبيق تويتر على هواتف آيفون فقط، بينما يسمع مستخدمي هواتف أندرويد صوتا مختلفا لا يشبه زقزقة الطير.

وأشار الموقع إلى أن الخاصية لم تنتشر حول العالم، وأن الموقع يجربها مع المستخدمين في دول مختارة.

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