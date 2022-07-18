إلزام وسائط النقل بـ تركيب نظام الجي بي إس

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن دباس عن توجيه تعميم إلى كراج البولمان بضرورة دفع تكلفة تركيب نظام الجي بي إس، ليصار إلى تركيبه بموجب إيصال.

وبين دباس أن التركيب يعتبر إلزامياً وبشكل تدريجي لجميع الآليات ووسائط النقل، ليشمل الأمر باصات النقل الداخلي والسرافيس والبولمانات ومختلف آليات المحافظة.

وأوضح أنه سيتم منح مهلة لوسائل النقل للدفع وتركيب الجهاز، ليصار إلى وضع تعليمات بموجب قرار يصدر ليحدد الإجراءات المتخذة بحق أي سائق وصاحب مركبة لا يلتزم بالتعليمات والقرار الصادر بتركيب الجهاز.

ورجح أن يشمل تطبيق الجهاز حوالي 10 آلاف وسيلة نقل، 7 آلاف منها للسرافيس التي تخدم العاصمة وريفها.

وبحسب عضو المكتب التنفيذي، يتم حالياً تركيب الأجهزة، على أن تتراوح المهلة المخصصة بين الشهر إلى 45 يوماً، وأن كلفة تركيب الجهاز تصل إلى قرابة الـ350 ألف ليرة، مع اشتراك شهري 2500 ليرة، على أن تقر إجراءات خلال الفترة القريبة القادمة، علماً أن التطبيق سيتم تعميمه بعد دمشق ليشمل مختلف المحافظات.