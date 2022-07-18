بايدن يتراجع عن تكذيبه لعادل الجبير

تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن تكذيبه تصريحا لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي قال فيه إنّ بايدن لم يثر أمام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موضوع مسؤوليته عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكشفت المراسلة الصحفية في البيت الأبيض كاثرين دويل، عن قيام البيت الأبيض بتصحيح نصه الذي قال فيه الرئيس بايدن للصحفيين ما قاله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن خاشقجي.

ويظهر التصحيح حذف البيت الأبيض الكلمة التي تشير إلى أن بايدن تحدث عن مسؤولية محمد بن سلمان الشخصية عن جريمة مقتل خاشقجي واستبدلها بعبارة ”كنت أظنك مسؤولا عنها“.



ورداً على سؤال وجه للرئيس الأمريكي عما إذا كان الوزير السعودي عادل الجبير يقول الحقيقة، عندما قال إنّه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بقتل خاشقجي، قال بايدن: ”لا“.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أجرى مباحثات مهمة مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي من مدينة جدة السعودية.

وقال بايدن إنه عقد اجتماعًا طويلًا استمر لمدة ساعتين تواصل فيه مع معظم أعضاء الحكومة السعودية.

وكشفت وسائل إعلام سعودية فحوى ما دار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر سعودي حضر المباحثات أن الأمير محمد بن سلمان رد على بايدن قائلًا: ”ما حدث أمر مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل“.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن ”مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل صحفيون آخرون في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبو غريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجددا“.

وأعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عن اعتقاده بأن بايدن قبل تفسير ولي العهد.



وقال الجبير ردًا على سؤال حول انطباعه عما إذا كان الرئيس بايدن قبل تفسير السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي: ”أعتقد ذلك.. نعم أعتقد ذلك“.

وأوضح الوزير السعودي في مقابلة مع مذيع قناة CNN الأمريكية، وولف بليتزر، أن الرئيس الأمريكي ذكر خلال حفل الاستقبال مشكلة خاشقجي، كما ذكر أنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها.

وأضاف الجبير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال للرئيس الأمريكي إن هذه مأساة للسعودية، وإن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم، وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها.