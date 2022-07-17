على ذمة مسؤول أمريكي.. وفد روسي زار إيران مرتين لغرضٍ عسكري

زار وفد روسي مطاراً وسط إيران مرتين على الأقل، شهر حزيران الفائت، لفحص طائرات بدون طيار قادرة على حمل الأسلحة، بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وبدأت إيران في عرض طائرات (شاهد-191) و(شاهد-129)، المعروفة أيضاً باسم الطائرات بدون طيار أو الطائرات الدرون على روسيا في مطار كاشان جنوب طهران في حزيران الماضي.

وكلا النوعين من الطائرات بدون طيار قادران على حمل صواريخ دقيقة التوجيه.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان «لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدّة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات بدون طيار ذات قدرة على حمل أسلحة».

وأضاف سوليفان: «بتقديراتنا فإن وفداً روسياً رسمياً تلقى مؤخراً عرضاً للطائرات بدون طيار الإيرانية القادرة على الهجوم».

وتابع: «ننشر هذه الصور التي تم التقاطها في حزيران، إذّ تظهر الطائرات بدون طيار الإيرانية التي شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم، وهذا يشير إلى اهتمام روسي مستمر بامتلاك طائرات إيرانية بدون طيار قادرة على الهجوم».