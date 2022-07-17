التربية تستكمل تصحيح مواد شهادة التعليم الأساسي 

نشرت وزارة التربية في صفحتها على "فيسبوك" صوراً لعملية استكمال تصحيح مواد شهادة التعليم الأساسي في مديرية تربية القنيطرة بحضور مدير التربية، معلقةً: "ينتظر أبناؤنا وبناتنا في التعليم الأساسي وعائلاتهم نتائج امتحاناتهم النهائية، وهذه النتائج يصححها ويدققها أساتذتهم في نفس المحافظة التي درسوا فيها".

وأكدت الوزارة أن بعض مديري التربية تابعوا التزامهم وعملهم بهمة ونشاط، واستطاعوا تحفيز معلميهم لينجزوا التزاماتهم تجاه طلابهم بالشكل الأمثل.

وتقدمت وزارة التربية بجزيل الشكر لمديري التربية ورؤساء دوائر الامتحانات والموجهين والمدرسين الذين تحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه طلابهم، ووضعوا نصب أعينهم أهمية العمل الذي ينجزونه وعملوا لاتمام مهامهم بكل دقة ومسؤولية خلال الوقت اللازم.