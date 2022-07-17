قمة في طهران حول سوريا تجمع رئيسي وبوتين وأردوغان 

تستضيف العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء المقبل القمة السابعة لرؤساء الدول الثلاث الراعية لصيغة "أستانا"، بحسب وكالة إرنا الإيرانية.

وقالت الوكالة إن القمة الراعية لـ "السلام السوري" ستكون بحضور رؤساء الدول الثلاث "إيران روسيا تركيا".

ومن المفترض أن يصل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى طهران يوم غد الإثنين للمشاركة في القمة.

وبحسب "إرنا"، سيقيم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مراسم استقبال رسمية على انفراد للرئيسين الروسي والتركي في مجمع سعد آباد الثقافي والتراثي.

يشار إلى أن اجتماعات أستانا بدأت في عام 2017، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أطراف النزاع في سوريا، وحل الأزمة سياسياً.

تأجيل الدستورية

قمة طهران تأتي بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون تأجيل القمة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي كان من المقرر عقدها بمدينة جنيف السويسرية في 25 من الشهر الحالي.

وقالت مواقع إعلامية إن المبعوث الأممي تبّلغ من من رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، بأن الوفد سيكون مستعداً للمشاركة في القمة عند تنفيذ مطالب قدمتها روسيا.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف اقترح نقل اجتماعات اللجنة من جنيف إلى مدن أخرى، مقترحاً 3 عواصم عربية هي: "مسقط والجزائر وأبوظبي"، بحسب "سبوتنيك".

ويسود اعتقاد لدى مراقبين أن مسار أستانا أصبح أولوية بالنسبة لروسيا، بالنظر إلى التطورات الميدانية في الشمال السوري، وتهديد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية.

كما أن التركيز الروسي على قمة طهران يشير إلى عمق الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة، وبالنتيجة نهاية اللجنة الدستورية التي ليس لها تأثير حقيقي، بحسب المراقبين.