طائرة أوكرانية بـ حمولة خطرة تتحطم قبل وصولها إلى الأردن

تحطمت طائرة شحن أوكرانية من طراز "أنطونوف" في وقت متأخر من ليل السبت في شمال اليونان، كانت في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت وسائل إعلام يونانية نقلاً عن شهود إن الطائرة تحطمت في منطقة كافالا في شمال البلاد، وترافق اشتعال الطائرة مع دوي انفجارات، سُمعت في أرجاء المنطقة.

وأكد الشهود أن سيارات الإطفاء لم تتمكن من الوصول لمكان تحطم الطائرة بسبب الانفجارات المستمرة.

وذكر تقرير لقناة "اي ار تي" اليونانية أن طائرة الشحن أقلعت من صربيا، وكانت متوجهة إلى الأردن، وطلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا القريب، لكنها لم تتمكن من بلوغه.

وأفادت القناة بأن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص وبأن حمولتها "خطرة". وذكرت أن الشرطة طلبت من الصحافيين الموجودين في الموقع وضع كمامات.

وقال أحد رجال الإطفاء للصحافيين "عليكم الابتعاد حفاظاً على سلامتكم. هناك معلومات تفيد بأن الطائرة تحمل ذخيرة".

وصرح فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، للقناة بأن "الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة".