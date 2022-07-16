سيدة حلبية تستنجد بالشرطة بعد ان هاجهما عش دبابير

تمكن عناصر فوج إطفاء حلب من إنقاذ سيدة هاجمهتها الدبابير الحمراء في منزلها الكائن أمام المشفى الاستشاري بحلب.

وبينت مصادر في فوج إطفاء حلب ورود نداء استغاثة لغرفة العمليات من سيدة تدعي بوجود مجموعة من الدبابير تهاجمها في بيتها.

على الفور انطلقت فرقة الإنقاذ لمكان الحدث ليتم إكتشاف عش دبابير (حمراء قاتلة) في صندوق منجور باب غرفة الجلوس المطل على الشرفة، ولصعوبة وضيق المكان وخطورته لم يتمكن عناصر الفوج من الإمساك بالعش، مما إضطرهم لقتلها جميعاً باستخدام المياه و الدخان.

يذكر أن للدبابير نوعان منها صفراء صغيرة الحجم و حمراء تكون أكبر وأكثر خطورة وتؤدي إلى الموت لدى بعض الناس الذين لديهم حساسية من سمها.