أربع شقيقات سوريات يحققن النجاح في يوم واحد

شهدت نتائج امتحانات الثانوية العامة في سوريا حالة فريدة من نوعها هذا العام لم يسبق لها مثيل، فقد تقدمت 4 شقيقات توائم إلى الامتحانات، وحققن النجاح معاً في فروع التعليم الثانوي العلمي والأدبي والتجاري والنسوي بعد تعب مضاعف ومساندة من الأهل.

التوائم الأربع: تمنينا أن ننجح جميعنا وقد تحقق لنا ذلك

قد عبرت الشقيقات الأربع عن سعادتهن بتحقيق هذا النجاح، وعبرن عن تقديرهن لمساعدة الأهل ودعمهم لهن خلال الدراسة والتحضير للامتحانات.

قالت الطالبة عدوية عمار في هذا السياق: “نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، وحصلت على مجموع 230 درجة من أصل 240 درجة، وسأتقدم إلى الامتحان التكميلي لمادتين لتحسين المجموع، وكانت فرحتي كبيرة في مشاركة أخواتي هذا النجاح، وتفوق فرحتي بنجاحي لوحدي، ونشكر الله على اكتمال الفرحة معاً”.

وحول أجواء التحضير المشترك للامتحانات مع بقية الأخوات قالت عدوية: “هيأ لنا أبي وأمي كل أشكال الدعم والراحة، ورغم الصعوبات المادية قدما لنا كل ما نحتاجه، كان الجو يسوده الحماس، وكان البيت عبارة عن مدرسة، وجميعنا كنا ندرس كل على حدة، ونشجع بعضنا البعض، نحن نتعامل مع بعضنا البعض كصديقات وكنا نشعر بالقلق على نتائج بعضنا البعض وتمنينا أن ننجح جميعنا وقد تحقق لنا ذلك”.

وقالت شقيقتها هبة عمار : “نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة التجارية وحصلت على مجموع 3012 درجة من أصل 4400 درجة، وكنت أتوقع نتيجة أفضل من ذلك، لكني حققت النجاح بعد التعب وأنا سعيدة بذلك”.



بدورها قالت الشقيقة الثالثة هيا عمار : “نجحت في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للتعليم الفني النسوي وحصلت على مجموع 3160 درجة من أصل 4300 درجة، وأنا سعيدة بهذا المجموع وبهذا النجاح الذي أهديه إلى أهلي”.

وقالت الشقيقة التوأم الرابعة لور عمار: “حققت النجاح في امتحان الثانوية العامة الفرع الأدبي بمجموع 193 درجة من أصل 220 درجة، وكنت أتوقع مجموعاً أكبر، وسأعوض ذلك قريباً في الامتحان التكميلي”.

الأهل: رغم الظروف الصعبة تحقق النجاح

تحدث والد الطالبات الأربع، عمار عمار، الذي يعمل موظفا طبوغرافيا في مجلس مدينة طرطوس عن شعوره بنجاح بناته التوائم في يوم واحد فقال: “لقد كان شعوراً رائعاً بتحقيق هذه النتيجة بعد تعب مضاعف ومشوار طويل، وحاولت كرب أسرة أن أقدم كل التسهيلات والدعم المادي لبناتي ورفع معنوياتهن إلى أعلى درجة، والحمد لله وصلنا لهذه الدرجات بهذا النجاح رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

من جانبها تحدثت والدة الشقيقات الأربع لنا صبرة، وهي موظفة في فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس، وقالت: “شعوري لا يوصف بنجاح بناتي، ومن الصعب وصف شعور الأم، فهو شعور بالفخر والحب والسعادة، لقد تعبنا نحن كأهل وكذلك الطلاب والحمد لله حصدن نتيجة تعبهن، فالأهل لهم الدور الأكبر والأساسي في تحقيق النجاح من خلال الدعم المعنوي قبل المادي، وكذلك مساندة الأبناء ومتابعتهم في كل خطواتهم الدراسية، ففترة التحضير كانت متعبة ومضنية لنا جميعاً لكن والحمد لله لم يضع التعب، ونأمل أن تكتمل الفرحة بنجاح ابنتنا الخامسة في شهادة التعليم الأساسي وبالتوفيق لجميع الطلاب”.

يشار إلى أن وزارة التربية في سوريا أصدرت في 7 تموز/ يوليو الجاري نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) لعام 2022.

وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 55.24 % بينما بلغت نسبة نجاح الفرع الأدبي 53.98 %، بينما بلغت نسبة النجاح في الثانوية الشرعية 65.19 %، والثانوية المهنية النسوية 70.37%، كما بلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 60.55%، والثانوية التجارية 52.99 %.

ويأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البلاد نتيجة الحصار الاقتصادي والنقص الحاد في الطاقة الكهربائية نتيجة أزمة الوقود التي تعاني منها سوريا منذ سنوات، والذي انعكس على كافة مجالات الحياة الاقتصادية عموماً والتعليمية على وجه الخصوص.

“سبوتنيك”