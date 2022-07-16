سورية تفوز بميدالية برونزية و 5 شهادات تقدير.. في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO 2022     

نجح فريق الأولمبياد العلمي السوري للرياضيات بالحفاظ على الوجود السوري على منصات التتويج في أكبر مسابقة شبابية على مستوى العالم بالرياضيات، بفوزه بميدالية برونزية و 5 شهادات تقدير، تتويجاً لمشاركته في الأولمبياد العالمي للرياضيات IMO للعام 2022 في دورته رقم 63 الذي استضافته النرويج مابين 9 – 16 تموز الحالي، بمشاركة 589 طالباً وطالبة مثلوا 104 دول من أنحاء العالم.

اللافت أن هذه الجوائز العالمية تتحقق رغم حداثة العمر الدولي لأعضاء الفريق السوري الذين يشاركون للمرة الأولى في الأولمبياد العالمي، إضافة لكون إثنين منهم من الصف العاشر، وثلاثة من الصف الحادي عشر، وواحد فقط من الصف الثالث الثانوي،ورغم ذلك فإن كل أعضاء الفريق نجحوا في الفوز بالجوائز العالمية.

بطل الميدالية البرونزية:

– محمد علي عبد الله حورية: صف ثاني ثانوي – مدرسة السعادة الخاصة / دمشق.

الفائزون بشهادات التقدير:

– بانة مهنا: صف اول ثانوي – مدرسة النخبة الخاصة / حلب.

– حيدر قاسم: صف اول ثانوي – مدرسة المتفوقين الأولى / حمص.

– سارية رمضان: صف ثاني ثانوي – مدرسة السعادة الخاصة / دمشق.

– ماري نويل سيف عسكر: صف ثاني ثانوي – مدرسة الشهيد فهيم محمد / طرطوس.

– مصطفى عكش: صف ثالث ثانوي – مدرسة جرير للبنين / حلب.

مبروك لسورية هذه المواهب الواعدة بالتميز العلمي والمتألقة على المستوى العالمي..

الأولمبياد العلمي السوري



هيئة التميز والإبداع