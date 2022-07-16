تقرير أمريكي يكشف الكابوس الحقيقي القادم إلى أوروبا

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن الكابوس الحقيقي القادم إلى أوروبا في الأيام المقبلة، وذلك مع تطور أزمة الطاقة حيث باتت الدول الأوروبية مهددة بفقدان الغاز في وقت هي بأمس الحاجة له.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا للكاتبة، كريستينا لو، بعنوان ” أسوأ كابوس للطاقة في أوروبا أصبح حقيقة” حيث اعتبرت أن القادم لأوروبا هو كابوس حقيقي خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء الذي سينتج واقعا جديدا.

وجاء في التقرير: “عادةً، تملأ الدول الأوروبية مخزونها من الغاز خلال أشهر الصيف، ولكن اليوم فإن احتمالات إمدادات الغاز إلى القارة غير مؤكدة”.

وتابع التقرير: “بدأ الاستياء والتذمر في أوروبا من قضية نقص إمدادات الغاز ومثالا على ذلك اجتاحت موجة من الإضرابات القارة حيث تكافح الأسر لمواجهة عبء ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط التضخمية”.

واعتبرت الكاتبة أن الأزمة أصابت ألمانيا أكثر من أي دولة أخرى، والتي اضطرت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير الطاقة ومنها تقنين المياه الساخنة وإغلاق حمامات السباحة.

في سياق متصل، قال خبير الطاقة جيمس هندرسون في التقرير إنه “من الصعب للغاية بالنسبة لأوروبا أن تقضي على اعتمادها على الغاز الروسي ولن تكون قادرة على القيام بذلك قبل ثلاث إلى خمس سنوات ومشاريع الغاز لا تنفذ بهذه السرعة”.