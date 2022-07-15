48 حريقاً خلال عطلة العيد في اللاذقية 

15-07-2022

48 حريقاً خلال عطلة العيد في اللاذقية 

نفذ فوج الإطفاء في اللاذقية 48 عملية إخماد للنيران خلال أسبوع عطلة عيد الأضحى المبارك، منها حرائق زراعية وحراجية وأخرى منزلية ناجمة عن اشتعال أدوات كهربائية.

وبيّن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر، أن الحرائق توزعت بين مناطق المدينة والريف، واقتصرت الأضرار فيها على الماديات والمساحات المحروقة دون تسجيل إصابات بشرية.


ومن بين الحرائق المسجلة خلال العطلة، حريق ضمن منزل مطبخ في منطقة مشقيتا، وحريق بسخانة كهربائية ضمن مطبخ منزل على أوتوستراد الثورة، وحريق بجهاز كهربائي للحشرات ضمن منزل في حي بستان الصيداوي، وحريق مولدة ضمن غرفة خاصة في شارع الفروة بمدينة جبلة، وحريق محرك سيارة نوع "رانج روفر" على دوار هارون، وحريق ضمن علبة قواطع كهربائية بمدخل بناء سكني في مشروع الزراعة.

إضافة إلى حريق بمساحات مزروعة بأشجار الزيتون والليمون في الدعتور، وحرائق أخرى أتت على مساحات حراجية، ومساحات من الأعشاب والقصب في مناطق متفرقة من المحافظة، منها في جبلة والقرداحة ومحيط مدينة اللاذقية ومنطقة الشاطئ ومقبرة بسنادا.

 


الوطن 
 

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