دول كبرى تعرقل إعادة اللاحئين السوريين من لبنان

كشف مدير الأمن العام اللبناني، اللواء "عباس إبراهيم"، أن المجتمع الدولي رفض عرضاً لبنانياً، لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، لافتاً إلى وجود دول كبرى تعرقل عودة السوريين بحجج عديدة.

المسؤول اللبناني وخلال ندوة حوارية أقامتها نقابة المحامين في طرابلس، قال إنه «قدم عرضاً للدول الأممية يقضي بتأمين "عودة آمنة" للاجئين السوريين في لبنان، بعدما حصل على ضمانة الحكومة السورية، ولكنه رُفض»، وفق قناة "الجديد" اللبنانية.

وأضاف: «لا توجد إرادة دولية لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم في المدى القريب».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعرب عن رفضه لما صدر عن بعض الدول حول التوجه لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، وذلك خلال لقائه النائبة الجديدة للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي.

وجدد عون المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكنها القبول بخطوات دمج اللاجئين السوريين، البالغ عددهم نحو 1.5 مليون شخص.