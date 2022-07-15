عطل مفاجئ يصيب توينر حول العالم

عادت منصة تويتر الاجتماعية، الخميس، للعمل من جديد تدريجياً، بعد عطل مفاجئ لدى بعض المستخدمين حول العالم.

واعترفت الشبكة الاجتماعية بالانقطاع الذي فاجأ بعض المستخدمين. وأشارت الشبكة في تغريدة إلى أنها تعمل على حل الخلل التقني، والذي لم تكشف عن تفاصيله بعد، لتعاود الخدمة العمل من جديد بشكل طبيعي لدى عموم المستخدمين.



وحدثت تويتر لائحة أداء مختلف منصاتها وواجهاتها البرمجية، ووضعت الشركة تبويب “تراجع في الأداء Degraded Performance”.

ومن أبرز الواجهات، تلك الخاصة بـStandard Endpoints والتي تعتمد عليها مزايا مثل نشر التغريدات وإعادة التغريد Retweet، والبحث بشكل عام، سواء عن حسابات المستخدمين أو تغريدات حول موضوعات معينة، إضافة إلى عرض التغريدات الجديدة في الشاشة الرئيسية Timeline.

وكشف موقع DownDetecor، لتتبع أداء الخدمات والمواقع الإلكترونية عن ارتفاع سريع في معدل الشكاوى الواردة من بعض مستخدمي تويتر، وكانت نسبة 59% من الشكاوى موجهة إلى تعطل التطبيق، وكذلك 33% من الشكاوى متعلقة بموقع الويب، إلى جانب 8% من الشكاوى ترتبط بمشاكل في خوادم تويتر بشكل مباشر.

وعند محاولة استخدام ميزة البحث على الهواتف الذكية، يواجه بعض المستخدمين إشعار في أسفل الشاشة يقول إن الخدمة غير قادرة على استعادة التغريدات المطلوبة وعرضها أمام المستخدمين، مما يعكس وجود مشكلة في اتصال التطبيق بخوادم تويتر.