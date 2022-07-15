شركة روسية تسير رحلات طيران إلى سوريا

قالت مصادر خاصة في روسيا إنه تم افتتاح رحلات جوية من روسيا إلى سوريا بمشاركة ناقل جوي روسي.

وبحسب المصدر فإنه بفضل التمثيل التجاري للاتحاد الروسي في الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية سيتم افتتاح الرحلة الأولى 22 تموز/يوليو الجاري.

وقال الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الجمهورية العربية السورية جورجي اساتريان : عندما سافرت إلى دمشق مع شركة أجنحة الشام السورية، سألت نفسي لماذا لا توجد شركات تابعة لنا تطير إلى بلدنا الصديق؟ قررت أن نلقي نظرة فاحصة على هذه المسألة. العديد من شركات الطيران الروسية كانت تخشى العقوبات ، لكننا تمكنا في النهاية.

وبحسب الممثل التجاري ستطير الطائرة على طريق محج قلعة – دمشق ، محج قلعة – اللاذقية. وفي غضون 3-4 أشهر ستكون هناك رحلات جوية من موسكو مباشرة إلى دمشق واللاذقية.

وبحسب الممثل التجاري ستكلف التذاكر نفس تكلفة شركات الطيران السورية، وربما أرخص قليلاً.

وقال الممثل التجاري إن الهدف ليس المنافسة، ولكن توفير فرص إضافية لمواطني كلا البلدين، حيث يصعب أحيانًا الحصول على تذاكر، هناك بالفعل طلب مرتفع للغاية على هذه المسارات”.

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