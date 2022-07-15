البنتاغون: واشنطن تعارض العملية العسكرية التركية المحتملة شمالي سوريا

قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، إن الولايات المتحدة تعارض العملية العسكرية المحتملة لتركيا في شمال سوريا.

وقالت سترول يوم الأربعاء: “نحن نعارض بشدة أي عملية تركية في شمال سوريا وأوضحنا اعتراضاتنا على تركيا على وجه التحديد لأن داعش ستستفيد من تلك الحملة ناهيك عن التأثير الإنساني”.

وأشارت سترول إلى أن القضية لا تتعلق فقط بحوالي 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، ولكن أيضا حوالي 60 ألف نازح في مخيمي الهول والروج في شمال سوريا المعرضين للتطرف والاستغلال.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إن أنقرة مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا يمكن أن تبدأ في أي لحظة.

من جانبها، وصفت دمشق مرارا وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية لسوريا، التي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية، بأنه غير قانوني وحثت أنقرة على سحب قواتها.

وقال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، بسام صقر، لوكالة “سبوتنيك” الأسبوع الماضي إن الأكراد السوريين يحذرون من أن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا ستجعل من المستحيل حماية السجون هناك وقد يتحرر الآلاف من مقاتلي داعش.

ويستمر الصراع المسلح في سوريا منذ عام 2011، حيث تقاتل جماعات متمردة مختلفة، بما في ذلك المنظمات الإرهابية، الجيش السوري من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.

وفي أواخر عام 2017، تم إعلان هزيمة داعش في سوريا والعراق، ولكن عمليات التطهير لمكافحة الإرهاب لا تزال جارية.

وتدعم واشنطن الجماعات المسلحة الكردية في سوريا على الرغم من احتجاجات الحكومة السورية.

ولا تعترف دمشق بما يسمى بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتصف وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنه احتلال.